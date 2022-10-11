Новая Зеландия ввела санкции против бизнесменов и чиновников новых регионов РФ | 360°

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Новая Зеландия ввела санкции против бизнесменов и чиновников новых регионов РФ

New Zealand Herald: Новая Зеландия ввела санкции против 51 коммерсанта и 24 госслужащих

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Власти Новой Зеландии наложили санкции на 51 российского предпринимателя и 24 госслужащих новых регионов России. Об этом сообщила газета New Zealand Herald.

В список попал и председатель совета директоров металлургической и горнодобывающей компании Evraz Александр Абрамов, а также члены его семьи.

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По данным издания, одновременно введены новые ограничения на экспорт и импорт предметов роскоши. В их числе: икра, новозеландское вино, морепродукты.

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Ранее сообщалось, что МИД Новой Зеландии наложил санкции на восемь учреждений и граждан России, обвинив их в причастности к организации кибератак и реализации кампании по распространению дезинформации на Украине.

Под персональные ограничения попали официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, начальник главного управления Генштаба ВС РФ адмирала Игорь Костюков, а также представителей медиасферы — президент холдинга «Красная звезда» Алексей Пиманов, соучредитель информагентства из Крыма NewsFront Михаил Синелин и гендиректор ВГТРК Олег Добродеев.

Санкции

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