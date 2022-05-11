Новая Зеландия ввела санкции против восьми российских граждан и организаций

МИД Новой Зеландии наложил санкции на восемь учреждений и граждан России, обвинив их в причастности к организации кибератак и реализации кампании по распространению дезинформации на Украине, сообщил ТАСС.

Персональные ограничения наложили на официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, начальника главного управления Генштаба ВС РФ адмирала Игоря Костюкова, а также представителей медиасферы — президента холдинга «Красная звезда» Алексея Пиманова, соучредителя информагентства из Крыма NewsFront Михаила Синелина и гендиректора ВГТРК Олега Добродеева.

Санкции коснулись также 85-го главного центра специальной службы главного управления Генштаба России, Главного центра специальных технологий главного управления Генштаба ВС РФ и Агентства интернет-исследований. С учетом нового списка Новая Зеландия ввела санкции против более 650 россиян и 55 предприятий и организаций.

Накануне Япония объявила о санкциях против 140 человек из России, ДНР и ЛНР. В свою очередь китайские эксперты предупредили, что такие ограничения, в частности нефтяное эмбарго, грозят стабильности всей мировой экономики.