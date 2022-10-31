Новая Зеландия ввела очередные санкции против России | 360°

Мир 31 октября 2022, 07:18 Новая Зеландия ввела очередные санкции против России Новая Зеландия ввела санкции против 7 оборонных предприятий и 14 граждан России Unsplash

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Новая Зеландия ввела очередные антироссийские санкции. На этот раз ограничения коснулись семи оборонных предприятий, СМИ и 14 граждан, сообщила на пресс-конференции глава новозеландского МИД Нанаия Махута. Об этом написал ТАСС.

Попавшим под санкции лицам запретят поездки в страну, их самолетам — оказываться в ее воздушном пространстве. Активы этих лиц на территории Новой Зеландии заморозят.

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Махута пояснила, что ограничения затронули «руководителей и акционеров компаний, производящих ракеты и огнестрельное оружие» и представителей «военизированных формирований, связанных с частной военной компанией „Вагнер“». Одно из СМИ, оказавшихся под санкциями, — расположенное в Крыму агентство NewsFront. Кстати, в мае санкции объявили в отношении его соучредителя Михаила Синелина.

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Тогда Новая Зеландия ввела ограничения против восьми граждан и организаций — в частности, официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, начальника главного управления Генштаба ВС России адмирала Игоря Костюкова, президента холдинга «Красная звезда» Алексея Пиманова. В Новой Зеландии сочли, что эти люди якобы причастны к распространению дезинформации на Украине и кибератакам.