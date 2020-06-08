Новая Зеландия отменила все ограничительные меры по коронавирусу

Новая Зеландия одержала победу над распространением коронавируса. В связи с этим правительство с 9 июня снимает все ограничения. В частности, не нужно будет соблюдать социальное дистанцирование.

Такое заявление сделала премьер-министр страны Джасинда Ардерн, об этом написала газета Sydney Morning Herald. Единственное, что будет напоминать о пандемии, это закрытые границы. Иностранцам пока запрещен въезд на территорию государства.

Самим жителям архипелага вновь разрешили проводить массовые мероприятия, пользоваться всеми видами транспорта, свободно перемещаться по стране. Все предприятия уже работают.

При этом Ардерн не исключила, что в Новой Зеландии будут фиксироваться новые случаи COVID-19. Но, по ее словам, главная цель правительства сейчас — восстановить экономику.

По данным Университета Джонса Хопкинса, за все время эпидемии в Новой Зеландии выявили 1504 случая коронавируса. Его жертвами стали 22 человека. За последние 17 дней ни один житель страны не заразился коронавирусной инфекцией.

Тем временем в России по состоянию на 8 июня у 476 658 человек нашли COVID-19. За последние сутки инфекция подтвердилась у 8985 россиян.