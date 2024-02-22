Мир 22 февраля 2024, 10:30 Новая Зеландия обещала Украине очередную помощь на 16 млн долларов Новая Зеландия обещала Украине финансовую помощь в более чем 16 млн долларов Nicholas Pilch/Keystone Press Agency/globallookpress

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Власти Новой Зеландии обещали Украине выделить новую помощь на сумму чуть более 16 миллионов долларов Соединенных Штатов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местное правительство.

Новая поддержка включает в себя 25,9 миллиона новозеландских долларов. Эта сумма составляет примерно 16,01 миллиона американских долларов.

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«Общая стоимость помощи Новой Зеландии, обещанной за последние два года, превысит 61,8 миллиона долларов США», — указали в правительстве Новой Зеландии.

Из этой суммы около четырех миллионов долларов США переведут в британский фонд по закупу оружия для Украины. Еще 4,3 миллиона выделят на гуманитарную помощь. И почти два миллиона американских долларов передадут в фонд Всемирного банка для восстановления Украины.

Накануне Международный валютный фонд заявил о пересмотре финансовой помощи республики. МВФ сообщил, что пока не готов передать Украине новый транш.