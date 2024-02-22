22 февраля 2024, 10:30
Новая Зеландия обещала Украине очередную помощь на 16 млн долларов
Новая Зеландия обещала Украине финансовую помощь в более чем 16 млн долларов
Власти Новой Зеландии обещали Украине выделить новую помощь на сумму чуть более 16 миллионов долларов Соединенных Штатов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местное правительство.
Новая поддержка включает в себя 25,9 миллиона новозеландских долларов. Эта сумма составляет примерно 16,01 миллиона американских долларов.
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«Общая стоимость помощи Новой Зеландии, обещанной за последние два года, превысит 61,8 миллиона долларов США», — указали в правительстве Новой Зеландии.
Из этой суммы около четырех миллионов долларов США переведут в британский фонд по закупу оружия для Украины. Еще 4,3 миллиона выделят на гуманитарную помощь. И почти два миллиона американских долларов передадут в фонд Всемирного банка для восстановления Украины.
Накануне Международный валютный фонд заявил о пересмотре финансовой помощи республики. МВФ сообщил, что пока не готов передать Украине новый транш.
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