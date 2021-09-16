Новая Зеландия не снимет запрет на заход в свои воды подводных лодок Австралии

Новая Зеландия не отменит запрет на заход атомных судов в территориальные воды страны, несмотря на решение Австралии начать строительство атомных подлодок в рамках оборонного альянса AUKUS (Австралия-Великобритания-США). Такое заявление сделала новозеландский премьер-министр Джасинда Ардерн.

Власти Новой Зеландии с 1984 года стали осуществлять политику безъядерной зоны, в рамках которой запретили заход в свои территориальные воды судов с ядерным оружием. Эти положения расширили и закрепили законодательно в 1987 году.

«Центральный элемент этой договоренности (AUKUS — прим. ред.) — строительство атомных подводных лодок, которые будут базироваться за пределами Австралии. Премьер-министр [Австралии Скотт] Моррисон открыт и понимает нашу позицию относительно атомных подлодок и ядерного оружия, это, конечно, означает, что они (страны — прим. ред.) поняли нашу вероятную позицию», — заявила Ардерн на брифинге, видео с которого опубликовано на Facebook.

Премьер отметила, что новозеландцы и австралийцы хорошо понимают, почему Новая Зеландия «не хотела бы быть частью проекта». Политик подчеркнула, что Новая Зеландия ведет свою собственную внешнюю политику. Она базируется на основанных на правилах порядке и стабильности в Тихоокеанском регионе.

Ранее стало известно, что Австралия, Великобритания и Соединенные Штаты создают трехстороннее партнерство в сфере безопасности и обороны AUKUS. Эти три государства в течение следующих полутора лет будут работать над передачей Австралии технологии, которой Штаты до этого делились исключительно с Великобританией. В частности, речь идет об атомных подводных лодках.