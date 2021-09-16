США, Британия и Австралия заключили новое партнерство в сфере обороны и безопасности

Власти США, Великобритании и Австралии подписали новое партнерство в сфере обороны и безопасности AUKUS. При этом в американской администрации заверили, что сотрудничество не направлено против других стран.

По словам представителя Белого дома, партнерство рассчитано на ближайшие 18 месяцев.

«Это партнерство не против какой-либо страны. Оно отвечает нашим стратегическим интересам и интересам продвижения мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе», — привело слова представителя администрации США РИА «Новости».

Согласно новому партнерству, ВМФ Австралии получит атомные подводные лодки, причем страна заявила о желании построить их на своей территории. Подлодки будут нести обычное вооружение. В Белом доме отметили, что Австралия не стремится завладеть ядерным оружием, а речь идет лишь об атомных подлодках.

Подписанный документ также направлен на защиту трех стран от эволюционирующих угроз. Он должен усилить сотрудничество США, Великобритании и Австралии в сферах кибербезопасности, искусственного интеллекта и квантовых технологиях. Еще партнерство поможет более глубокой интеграции науки, технологий и поставок, связанных с безопасностью и обороной.