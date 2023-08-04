04 августа 2023, 13:06
Новая Зеландия дала оценку роли России и Китая в стратегии нацбезопасности
Премьер Новой Зеландии Хипкинс: Россия и Китай стали угрозами нацбезопасности региона
Новая Зеландия составила первую в своей истории стратегию национальной безопасности, в которой признала Россию и Китай угрозами порядку в регионе, сообщил премьер-министр Крис Хипкинс. Его заявление и официальный документ опубликовали на сайте правительства страны.
«Условия и архитектура международной безопасности изменились, и мы должны четко оценивать риски», — заявил Хипкинс.
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По его словам, наиболее серьезную угрозу для страны, региона и основанной на определенных правилах мировой системы представляют «авторитарные режимы» России и Китая.
В стратегии нацбезопасности власти Новой Зеландии также уделили внимание проведению спецоперации, назвав ее «вопиющим нарушением Устава ООН». В документе указали, что до начала конфликта на Украине Россия якобы «не раз бросала вызов суверенитету других государств, участвовала в кибератаках и стремилась подорвать выборы в Европе и США».
Глава МИД Сергей Лавров призвал западные страны попросить от президента Украины Владимира Зеленского новую «формулу», так как прежняя представляет серьезную угрозу для миллионов русских людей.
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Китай
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