Мир 04 августа 2023, 12:38 Лавров призвал Запад осознать угрозу «формулы Зеленского» для миллионов русских людей Лавров: Запад должен потребовать у Зеленского «формулу» с положением русских в стране РИА «Новости»

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Страны, которые «обхаживает» Запад, чтобы продвинуть «формулу Зеленского», должны осознать, что на карте судьба миллионов русских людей. Об этом заявил глава МИД РФ Серей Лавров. Его слова привел журнал «Международная жизнь».

Министр иностранных дел указал, что киевский режим открыто обещает уничтожить миллионы русских людей. В этой связи Лавров призвал западные страны попросить у президента Украины Владимира Зеленского новую «формулу».

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В ней украинский лидер должен изложить ясное видение положения русских в стране после «перемоги», на которую НАТО и Евросоюз не жалеют денег и вооружений.

«Почему бы западным импресарио не попросить его публично предъявить мировой общественности еще одну „формулу“?» — задался вопросом глава МИД.

Лавров указал, что тему украинской неонацистской угрозы игнорируют в мирных инициативах. Число подобных предложений множится, но в каждом этот вопрос обходят стороной.