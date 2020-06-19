Новая волна пандемии коронавируса началась на Украине

Новая волна заболеваемости коронавирусной инфекции началась на Украине. Уже в двух областях страны больницы заполнены более чем на 50%.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Его слова процитировало РИА «Новости».

У нас уже две области, где наполнение больниц составляет более 50%… Фактически у нас сегодня начало очередной, первой или второй, как хотите называйте, волны заболеваемости коронавирусом Денис Шмыгаль.

Премьер-министр отметил, что единственным выходом из сложившейся ситуации с пандемией является соблюдение карантинных ограничений в стране. Он подчеркнул, что негативная динамика коронавируса наблюдается именно из-за того, что жители пренебрегают введенными мерами безопасности. Шмыгаль призвал местные власти и правоохранительные органы следить за тем, чтобы карантин не нарушали на территории всей страны.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов ранее заявил, что на прошедшие сутки число подтвержденных случаев заболевания достигло рекордного показателя — коронавирус выявили у 921 человека. Общее число зараженных увеличилось до 34 984 пациентов.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Министерство здравоохранения не исключает ужесточение карантина в некоторых областях страны. По данным центра общественного здоровья, уровень заболеваемости новым типом инфекции за месяц вырос на 80%.