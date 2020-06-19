    19 июня 2020, 11:08

    Глава Минздрава Украины: в стране анархия в плане соблюдения ограничений по коронавирусу

    Дарья Морозова

    Украинцы не всегда соблюдают рекомендации и ограничения Министерства здравоохранения, введенные из-за распространения коронавируса. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на главу Минздрава Украины Максима Степанова.

    По его словам, «иногда анархия полная с точки зрения соблюдения правил, которые мы рекомендуем».

    «Нужно посмотреть, что происходит на улице, в ресторанах, клубах, барах, на пляжах в Одессе», — уточнил Степанов.