Глава Минздрава Украины: в стране анархия в плане соблюдения ограничений по коронавирусу
Украинцы не всегда соблюдают рекомендации и ограничения Министерства здравоохранения, введенные из-за распространения коронавируса. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на главу Минздрава Украины Максима Степанова.
По его словам, «иногда анархия полная с точки зрения соблюдения правил, которые мы рекомендуем».
«Нужно посмотреть, что происходит на улице, в ресторанах, клубах, барах, на пляжах в Одессе», — уточнил Степанов.