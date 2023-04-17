Мир 17 апреля 2023, 02:46 Новая помощь МВФ Украине вызвала гнев у глобального Юга Bloomberg: выделение МВФ Украине 15,6 миллиардов долларов разгневало глобальный Юг РИА «Новости»

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После того, как стало известно о выделении Международным валютным фондом (МВФ) нового многомиллиардного транша Украине, некоторые страны выразили недовольство. Об этом сообщил колумнист Михир Шарма. Его слова привел Bloomberg.

По его словам, весенние совещания Всемирного банка и МВФ проходят с негативной реакцией стран глобального Юга, «которые ставят под сомнение жизнеспособность послевоенной международной финансовой архитектуры». Шарма назвал это серьезной проблемой для Запада. Сейчас любая помощь Украине только усугубляют ситуацию.

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«Азия и Африка раздражены из-за очевидной предвзятости МВФ еще с тех пор, как этот управляемый институт выделил огромные средства для оказания помощи странам Европы в период кризиса еврозоны», — добавил он.

Колумнист считает, что решение МВФ противоречит своей политике. Так, организация всегда избегала предоставления кредитов странам, которые вовлечены в военные конфликты.

Украинские власти снова попросил денег у Международного валютного фонда, на этот раз их заинтересовали замороженные российские активы.