Эксклюзив 13 апреля 2023, 13:46 Украина вновь попросила денег у МВФ. Но фонд стал менее политически ангажированным Экономист Разуваев оценил работу МВФ после просьбы Зеленского отдать активы России РИА «Новости»

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Киевский режим снова попросил денег у Международного валютного фонда, на этот раз — из замороженных российских активов. Экономист, финансовый аналитик, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев заявил «360», что организация стала менее политически ангажированной.

«Изначально МВФ был создан для того, чтобы все земляне были богаты, чтобы развивалась рыночная экономика. Там работают действительно очень квалифицированные кадры», — сказал он.

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На Россию давления не было

По словам экономиста, каждый работник МВФ приехав из какой-то страны, и большинство — выходцы из США. Разуваев объяснил, что именно поэтому организация часто действует в их интересах. Однако в последнее она несколько изменила стратегию.

«К удивлению, МВФ стал куда менее политически ангажирован. Его нельзя сравнить с западными инвест-банками. Люди, которые там работают, сказали аналитикам, мол, да пишите правду, все равно у вас Россия не будет брать кредиты», — заявил он.

Разуваев опроверг мнение о том, что фонд давил на Россию. Так происходило до первого срока Владимира Путина на посту президента, но не сейчас. Страна ничего не должна, может слушать рекомендации и поступать, как посчитает нужным.

Требования к МВФ

Министр финансов США Джанет Йеллен на встрече с высокопоставленными представителями МВФ и Всемирного банка призвала международное сообщество продолжать поддерживать Украину в удовлетворении ее финансовых потребностей, сообщило Deutsche Welle*.

Президент Украины Владимир Зеленский присоединился к ним по видеосвязи и призвал создать конкретный механизм использования замороженных активов России для компенсации ущерба от спецоперации.

*«Немецкая волна» (Deutsche Welle) — признана в России СМИ — иностранным агентом.