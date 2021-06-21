Новая мутация коронавируса появилась в Индии

В Индии появилась новая разновидность штамма коронавируса, которая получила название «дельта плюс» (B.1.617.2.1). Индийский штат Махараштра сообщил о 20 случаях заражения этой разновидностью штамма.

«Мы нашли „дельта плюс“ в Нави-Мумбаи, Палгаре и Ратнагири. После этого мы отправили еще образцы на анализ и ждем отчетов», — сказал глава Управления медицинского образования и исследований, доктор Т. П. Лахан телеканалу India TV. Его слова привело РИА «Новости».

В портовом городе Ратнагири зафиксировали пять случаев заражения новым штаммом, при этом у двух инфицированных не было никаких симптомов. Для сдерживания распространения коронавируса власти создали специальные зоны и заблокировали районы, в которых была обнаружена мутация.

Индии уже предсказали третью волну коронавируса. Сейчас у страны есть передышка в шесть-восемь недель, считает директор Всеиндийского института медицинских наук Рандип Гулерия.