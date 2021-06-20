Индию скоро накроет третья волна коронавируса

У Индии есть передышка в шесть-восемь недель прежде чем ее накроет третья волна коронавируса. Такой прогноз озвучил директор Всеиндийского института медицинских наук Рандип Гулерия.

В беседе с РИА «Новости» он напомнил, что вторая волна началась в Индии в феврале этого года​​​. Во время пика количество заболевших в сутки достигало 300 тысяч человек — больше, чем в любой другой стране мира. Когда заболеваемость резко пошла на спад и число зараженных не превышало 100 тысяч в сутки, в стране заговорили о том, что вторая волна миновала.

«Третья волна неизбежна, и она может поразить страну в течение следующих шести-восьми недель, может быть, немного позже. Все зависит от того, как будет с точки зрения соблюдения поведения, соответствующего COVID, и предотвращения скопления людей», — сказал он телеканалу NDTV.

Многие снимают маски и перестают соблюдать дистанцию, потому что в некоторых штатах Индии объявляют о снятии ограничений, посетовал ученый.

При этом индийский штамм более заразный, добавил Гулерия. Именно по этой причине во время второй волны так резко увеличилась заболеваемость.