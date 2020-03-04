«Новая форма гибридной войны»: депутат Госдумы призвал жестко наказать авторов вбросов о коронавирусе

Все вбросы о коронавирусе — это вовсе не медицинская проблема, а новая форма гибридной войны. Злоумышленники хотят не просто посеять панику среди людей. Их задача — погрузить мир в хаос и вызвать экономические трудности. Таким мнением с «360» поделилась член думского комитета по международным делам Елена Панина.

«То, что происходит вокруг коронавируса, — это далеко не медицинская проблема. Можно назвать это новой формой гибридной войны, в которую входят в том числе и информационные вбросы. Можно приравнять это к телефонному терроризму. <…> Это происходит и в России, и в других странах. Ну Россия, конечно, в первую очередь. Против России давно уже ведется война эта гибридная всеми видами, всеми способами. Посеять не только панику, но и вызвать хаос и экономические трудности», — пояснила Панина.

Собеседница предположила, что распространители этих фейков хотят в том числе вызвать беспорядки. Чтобы люди начали сметать с полок магазинов продукты, лекарства, средства индивидуальной защиты, начали громить склады.

Это выгодно тем, кто все это время против России воюет. Какую-то конкретно страну назвать трудно. Это вообще может быть деятельность каких-то террористических группировок. Панина заявила, что сегодня есть технические средства, которые путем перехода от одной информации к другой позволяют добраться до источников фейка. Депутат призвала срочно приступить к этому, представить злоумышленников людям и жестоко их наказать.

Ранее президент России Владимир Путин на заседании правительства объявил, что ФСБ выявила источники большей части фейков о коронавирусе в РФ. В основном вбросы приходят из-за границы. На самом деле в России ничего критического не происходит, однако, по словам Путина, это не повод, чтобы лишать людей правды.