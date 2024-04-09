Мир 09 апреля 2024, 03:20 Новая Авдеевка. На Западе предрекли крах украинской армии Advance: ВСУ придется сдать Часов Яр с большими потерями РИА «Новости»

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Вооруженным силам Украины придется сдать Часов Яр, при этом их ждут тяжелые последствия. Об этом написал обозреватель хорватского издания Advance Антун Роша.

«Сдача Часов Яра станет падением еще одной украинской „крепости“ и серьезным ударом для Киева», — отметил он.

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В своей статье журналист сравнил бои у Часова Яра с Авдеевкой. Предыдущий опыт боев стал ярким показателем того, что Украина отдаст любую укрепленную позицию, какие бы ресурсы она ни применяла для обороны, отметил Роша.

По его словам, у ВСУ не получится остановить неумолимое продвижение российской армии. Фронт сдвинется в направлении, совершенно не выгодном для Киева.

«С каждой новой потерей Украину будут склонять к признанию потерь и переговорам с Россией ради завершения конфликта», — резюмировал обозреватель.

Глава Часовярской городской военной администрации Сергей Чаус сообщил, что в начале апреля в Часовом Яре наблюдалась самая сложная за все время обстановка. ВС России усилили наступление.