Мир 31 июля 2023, 06:43 Швеция и Дания из-за акций с сожжением Корана заработали серьезные проблемы с безопасностью — премьер Премьер Кристерссон: ситуация с безопасностью в Швеции самая серьезная со времен ВОВ Unsplash

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Правительства Швеции и Дании рассмотрят ограничения на проведение общественных акций. Из-за сожжения Корана безопасность этих стран столкнулась с самыми серьезными проблемами со времен Второй мировой войны, заявил на сайте кабмина шведский премьер-министр Ульф Кристерссон.

Он рассказал о переговорах с коллегой из Дании Метте Фредриксеном и результатах дискуссий между правительствами двух стран на фоне сожжений Корана. По его словам, обе страны — образцы демократии, в них поддержали свободу слова и демонстраций. В то же время там уважают представителей разных вероисповеданий.

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«В настоящее время мы находимся в самой серьезной ситуации с безопасностью со времен Второй мировой войны. <…> Ситуация опасна и необходимы меры для повышения нашей устойчивости», — заявил премьер Швеции.

По его словам, чиновники уже изучили возможности внести изменения в закон об общественном порядке с тем, чтобы решить проблему, защитить всех шведов и обеспечить безопасность.

Правительство Дании тоже выступило с заявлением после прошедших переговоров. Кабмин допустил возможность ввести запрет на выдачу разрешений на акции в случаях, когда их участники решат оскорбить другие страны, религии и культуры.