Норвежская компания Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL) объяснила, почему отказалась сертифицировать «Северный поток — 2». Причина в Санкциях, которые США ввели против трубопровода.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявлении компании. В нем сказано, что американские власти приняли закон в соответствии с Законом о защите европейской энергетической безопасности (PEESCA).

«Это налагает санкции на компании, оказывающие услуги по проверке, инспекции или сертификации трубопроводной системы „Северный поток — 2“. <…> DNV GL прекратит все действия по проверке трубопроводной системы „Северного потока — 2“ в соответствии с санкциями, и пока санкции действуют», — уточнили в заявлении.

Санкции против «Северного потока — 2» вошли в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год. Его отказался подписывать действующий президент США Дональд Трамп, назвав подарком России и Китаю. Однако Сенат обошел вето американского лидера и утвердил бюджет.

В рамках строительства проекта «Северный поток — 2» должны появиться две нитки газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство возобновили в декабре 2020 года — планируется, что его закончат через несколько месяцев.