Трамп раскритиковал Сенат за принятый оборонный бюджет

Действующий президент США Дональд Трамп раскритиковал решение Сената по оборонному бюджету в 2021 году. На прошлой неделе он наложил вето на бюджет, одобренный обеими палатами Конгресса.

«Наш республиканский Сенат упустил возможность избавиться от раздела 230, который дает неограниченную власть крупным технологическим компаниям. Жалкое зрелище! Теперь они хотят дать людям, опустошенным китайским вирусом, 600 долларов, а не две тысячи долларов, в которых они так отчаянно нуждаются. Нечестно и глупо!» — написал Трамп в Twitter.

Трамп заблокировал бюджет, который приняли обе палаты Конгресса, но парламентарии смогли преодолеть его вето. Документ поддержало большинство членов верхней палаты. За историю своего президентства Дональд Трамп накладывал девять раз вето на законопроекты, в этот раз парламентарии впервые смогли обойти его запрет.

Действующий президент отказался подписывать оборонный бюджет. Ему не понравились статьи о переименовании военных баз, названных в честь военачальников рабовладельческого Юга во времена американской Гражданской войны. Также он требовал увеличить выплаты американцам из-за коронавируса с 600 долларов до двух тысяч.

Глава США выступил против статьи 230, которая, по его мнению, помогает социальным сетям уходить от ответственности за публикации пользователей и проводить редакционную политику.