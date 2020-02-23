Норвежская газета высмеяла обыски у российских биатлонистов

Газета назвала российский биатлон нецивилизованным, а саму ситуацию — нормальной. К Александру Логинову такое пристальное внимание в плане допинга, потому что раньше он попадался на применении запрещенных препаратов.

Утром 22 февраля итальянская полиция провела обыски в номере российских биатлонистов Евгения Гараничева и Александра Логинова. Они забрали личные вещи Логинова и его личного тренера Александра Касперовича. Международный союз биатлонистов (IBU) выяснил, что у Касперовича на этом ЧМ чужая аккредитация.

В союзе предположили, что с ее помощью он собирался передать спортсмену запрещенные препараты. Обыски показали, что тревога была ложной. Никакого допинга полицейские не нашли.

Сам Логинов после случившегося заявил, что устал от нападок и подумывает о завершении карьеры.