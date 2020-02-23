    23 февраля 2020, 17:24

    Норвежская газета высмеяла обыски у российских биатлонистов

    Андрей Иванов

    Норвежское издание Dagbladet опубликовало дерзкий материал про обыски в номере биатлониста Логинова на ЧМ в Италии. Журналисты назвали материал «Поймали со спущенными штанами» и обвинили во всем самого Логинова: дескать, нечего было раньше допингом баловаться.

    Газета назвала российский биатлон нецивилизованным, а саму ситуацию — нормальной. К Александру Логинову такое пристальное внимание в плане допинга, потому что раньше он попадался на применении запрещенных препаратов.

    Утром 22 февраля итальянская полиция провела обыски в номере российских биатлонистов Евгения Гараничева и Александра Логинова. Они забрали личные вещи Логинова и его личного тренера Александра Касперовича. Международный союз биатлонистов (IBU) выяснил, что у Касперовича на этом ЧМ чужая аккредитация.

    В союзе предположили, что с ее помощью он собирался передать спортсмену запрещенные препараты. Обыски показали, что тревога была ложной. Никакого допинга полицейские не нашли.

    Сам Логинов после случившегося заявил, что устал от нападок и подумывает о завершении карьеры.