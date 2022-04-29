Норвегия закроет границу для грузовиков и судов из России

Единственный пункт пропуска на границе Норвегии и России закроют для проезда грузовиков со стороны РФ. Также запрет начнет действовать и для захода российских судов в норвежские порты, исключение сделают только для рыболовных. Об этом объявила глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт. Ее слова привела телерадиокомпания NRK.

«Мы вводим пятый пакет санкций, предусмотренный ЕС, в Норвегии. Это означает, что мы закрываем пункт пропуска Стурскуг для грузового транспорта немедленно, будет введен запрет на ввоз ряда химических веществ. Исключение будет сделано для Шпицбергена, где действует особый договор», — сказала министр.

Исключение сделают для рыболовного флота. Запрет вступит в силу 7 мая. Данную информацию телеканалу подтвердил министр рыбной промышленности Норвегии Бьорнар Скьэран.

Многие страны Запада начали вводить санкции в отношении России из-за ее спецоперации на Украине. Санкции Евросоюза и США действуют в отношении российских политиков, крупного бизнеса, представителей медиа. Также часть западных компаний ушли из РФ. Международная платежная система MasterСard уже потеряла из-за такого решения 34 миллиона долларов.