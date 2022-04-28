Убытки Mastercard от приостановки деятельности в России составили 34 миллиона долларов

Международная платежная система Mastercard подсчитала убытки за первый квартал 2022 года. После приостановки деятельности в России она потеряла 34 миллиона долларов.

Квартальный отчет с указанными в нем чистыми расходами компания разместила на своем сайте.

«Чистые расходы состоят из общих и административных затрат в размере 34 миллионов долларов. Они связаны с прекращением работы и международными санкциями против отдельных клиентов», — отметили в Mastercard.

В документе сказано, что, несмотря на напряженность в геополитике, компания сумела за первый квартал выйти на стабильный доход.

Visa после ухода из России потеряла 60 миллионов долларов. Из них 35 миллионов чистого убытка, еще 25 — на фоне направленных на поддержку сотрудников в РФ и на Украине.