Мир 08 декабря 2022, 19:38 Норвегия присоединилась к Евросоюзу в вопросе потолка цен на российскую нефть Норвегия ввела потолок на нефть из России в размере 60 долларов за баррель Unsplash

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В Норвегии ужесточили санкции против России и ввели потолок на российскую нефть. Покупать сырье в стране рассчитывают не дороже чем за 60 долларов за баррель. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление МИД королевства.

Норвежские власти объяснили меру попыткой сократить «доходов России от продажи сырой нефти в третьи страны».

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«Норвегия выступает вместе с Евросоюзом и другими сторонниками в том, что касается санкций в отношении России», — заявила глава МИД Анникен Хюитфельдт.

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Она добавила, что государство поддержит давление на российское правительство и союзников РФ.

Страны G7, ЕС и Австралия договорились о введении потолка на нефть из России на уровне 60 долларов за баррель. Решение коснулось поставляемого морем сырья, судов, находящихся в их распоряжении, и подчиненных территорий.

Замглавы МИД России Сергей Рябков предупредил, что из-за подобных ограничений цены на энергоносители в государствах Запада только вырастут. Глава Минфина Антон Силуанов назвал меру нерыночной.