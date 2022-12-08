Власть 08 декабря 2022, 15:40 Силуанов счел введение потолка цен на нефть нерыночной мерой Глава Минфина Силуанов назвал введение потолка цен на нефть нерыночной мерой РИА «Новости»

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Министр финансов Антон Силуанов посчитал введение потолка цен на российскую нефть нерыночной мерой. По его мнению, такое решение скажется на положении дел на всем мировом рынке. Об этом сообщил ТАСС.

«Понятно, что это нерыночные механизмы. Запад нас всегда призывал к использованию прозрачных, рыночных мер, воздействуя на экономику. Хотя сам — мы это и раньше видели — использует двойные стандарты. Собственно, сейчас это и происходит», — сказал он.

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По его мнению, рынок не получится обмануть. Если где-то его регулируют, значит, это отразится на ценах и объемах потребления.

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Первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин заявил, что ограничительные меры в отношении нефти из РФ не окажут большого влияния непосредственно на российскую экономику. По его словам, рынок в большинстве своем продолжит работать нормально, несмотря на такой шаг Запада.

Страны Евросоюза, G7 и Австралия вели на поставляемую морем нефть из РФ потолок цен на уровне 60 долларов за баррель. Решение начало действовать 5 декабря.