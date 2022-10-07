Норвегия пообещала бойкотировать лыжные соревнования при допуске России | 360°

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Норвегия пообещала бойкотировать лыжные соревнования при допуске России

Глава лыжной ассоциации Норвегии: страна хочет бойкотировать соревнования при допуске РФ

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Норвежская ассоциация лыжного спорта хочет бойкотировать международные соревнования в случае допуска спортсменов из России и Белоруссии. Об этом сообщила глава организации Туве Мо Дюрхауг, передало издание Dagbladet.

По ее словам, русские спортсмены должны оставаться под запретом, «пока продолжается ситуация на Украине».

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«Пока рано что-то говорить, но нет никаких сомнений в том, в чем заключается наша позиция. Мы отправили письмо в FIS (Международная федерация лыжного спорта и сноуборда), в котором считаем, что организация должна работать над запретом как спортсменов, так и менеджеров», — сказала Дюрхауг.

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В конце августа сообщалось, что Норвегию могут отстранить от Олимпийских игр за нарушение антидопингового кодекса. Дело в том, что с подростками-спортсменами нельзя проводить медицинские манипуляции без согласия их родителей. В итоге молодые спортсмены два года не проходили обязательное исследование без предупреждения.

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