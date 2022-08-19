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    19 августа 2022, 10:09

    Норвегию могут отстранить от Олимпийских игр — СМИ

    СМИ сообщили об угрозе отстранения Норвегии от Олимпиады

    Юлия Баранова

    Норвегии может грозить отстранение от Олимпийских игр за нарушение антидопингового кодекса. Об этом сообщило Норвежское национальное радио (NRK).

    Как отмечается в сообщении, Антидопинговое агентство страны не выполняет своих обязательств.

    Вопрос заключается в тестировании подростков-спортсменов. С ними не могут проводить медицинские манипуляции без согласия их родителей. В итоге за два года юные олимпийцы не прошли обязательное исследование без предупреждения.

    Олимпийский комитет Норвегии (NIF) и Антидопинговое агентство обратились в профильные министерства с просьбой изменить законодательство.

    Ранее японская полиция арестовала 78-летнего члена оргкомитета Олимпиады в Токио Харуюки Такахаси. Его заподозрили в получении взятки от производителя одежды. Прокуратура Токио предъявила ему обвинение в получении взятки на несколько десятков миллионов иен от владельцев бренда Aoki.