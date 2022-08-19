Норвегии может грозить отстранение от Олимпийских игр за нарушение антидопингового кодекса. Об этом сообщило Норвежское национальное радио (NRK).

Как отмечается в сообщении, Антидопинговое агентство страны не выполняет своих обязательств.

Вопрос заключается в тестировании подростков-спортсменов. С ними не могут проводить медицинские манипуляции без согласия их родителей. В итоге за два года юные олимпийцы не прошли обязательное исследование без предупреждения.

Олимпийский комитет Норвегии (NIF) и Антидопинговое агентство обратились в профильные министерства с просьбой изменить законодательство.

Ранее японская полиция арестовала 78-летнего члена оргкомитета Олимпиады в Токио Харуюки Такахаси. Его заподозрили в получении взятки от производителя одежды. Прокуратура Токио предъявила ему обвинение в получении взятки на несколько десятков миллионов иен от владельцев бренда Aoki.