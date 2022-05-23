Норвегия ответила на призыв делиться доходами от экспорта нефти

Секретарь министерства иностранных дел Норвегии Эйвинд Вад Петерссон прокомментировал предложение премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого делиться доходами от экспорта нефти и газа. Его слова привело издание VG.

«Хотя в результате конфликта на Украине доходы от продажи нефти выросли, стоимость Государственного пенсионного фонда Норвегии, который наполняется за счет нефтяных доходов, упала», — ответил он.

Петерссон также уточнил, что речь идет о снижении примерно на 56 миллиардов долларов. Отчасти это объясняется падением фондового рынка. Он также добавил, что на норвежскую экономику и норвежских потребителей повлияло увеличение цен на электроэнергию и бензин.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о том, что Норвегии следует делиться с другими странами прибылью, которую она получает от экспорта нефти и газа. По мнению польского премьера, получение дополнительного дохода одной только Норвегией является «несправедливым».