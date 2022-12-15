Мир 15 декабря 2022, 19:44 «Норникель» не пострадал от ограничений США после санкций против Потанина Минфин США: санкции не затронули «Норникель» бизнесмена Потанина

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Санкции против российского бизнесмена Владимира Потанина не затронули его «Норникель», заявили в Минфине США. Там объяснили, что не вводили ограничения против компании.

«По состоянию на 15 декабря 2022 года, 50% или более от данной компании не принадлежат попавшим под ограничения лицам и не считаются попавшей под санкции собственностью Владимира Потанина», — рассказали в министерстве.

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Сотрудники Минфина добавили, что под санкции попали члены семьи Потанина, а также подконтрольные ему «Интеррос» и Росбанк. Американские власти выдали лицензию на завершение операций с этими структурами. Документ действует до 15 марта 2023 года.

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Ранее такой сценарий предсказывали источники газеты The Wall Street Journal. Журналисты сообщили, что США введут санкции на самого Потанина, его супругу, возглавляемые им структуры, а также наложат ограничения на принадлежащую ему яхту.

Предпринимателю запретили заниматься бизнесом в США. Кроме него, в такой список внесли еще несколько человек, включая зампредов правительства Дмитрия Чернышенко и Андрея Белоусова.