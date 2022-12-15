Мир 15 декабря 2022, 19:16 США включили миллиардера Потанина в «черный список» США включили российского миллиардера Потанина в SDN-список РИА «Новости»

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США обновили SDN-список — перечень людей, которым запрещено вести бизнес в Штатах и чьи активы на этой территории подлежат заморозке. Под санкции попали 44 физлица, среди которых — российский миллиардер Владимир Потанин.

Ограничения также распространяются на его семью — жену, сына и дочь, — и на его активы: яхту, холдинг «Интеррос» и Росбанк.

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Кроме Потанина и его близких, под санкции попали российские вице-премьеры Дмитрий Чернышенко, Андрей Белоусов, заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

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Также в перечне оказались имена губернаторов некоторых регионов, в числе которых глава Курской области Роман Старовойт, глава Белгородской области Вячеслав Гладков, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, глава Воронежской области Александр Гусев.

Обновились и санкции в отношении юридических лиц. Ограничения распространились, в частности, на 17 дочерних организаций банка ВТБ (сам он находится под санкциями еще с февраля),