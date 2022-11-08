Nokia попросила разрешения у США на поставку оборудования в Россию | 360°

Мир 08 ноября 2022, 10:08 Nokia попросила разрешения у США на поставку оборудования в Россию РБК: компания Nokia просила разрешения у США и МИД Финляндии на ввоз оборудования в Россию Unsplash

Читать 360tv в

Крупнейший производитель телекоммуникационного оборудования в мире — финская компания Nokia — намерена получить экспортные лицензии на поставку оборудования в Россию. Для этого она обратилась к американскому регулятору — Бюро промышленности и безопасности США — и в МИД Финляндии. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники, близкие к российскому правительству и к одному из операторов связи.

Поставщики обязаны получить такие лицензии в связи с антироссийскими санкциями.

Реклама

«Речь идет о поставке запчастей, не об оборудовании для расширения сети», — рассказал источник издания. Он отметил, что переговоры в данный момент находятся на стадии завершения.

Реклама

После начала спецоперации на Украине и введения ограничительных мер в отношении РФ мировые производители телекоммуникационного оборудования, в числе которых Nokia, Huawei, Cisco и другие, приостановили поставку продукции в Россию.

Штаты позже частично исключили из санкционного списка интернет- и телекоммуникационное оборудование. Однако Nokia все равно заявила о планах уйти из России. При этом компания заверила, что будет поддерживать работу сетей и намерена обратиться за лицензиями, чтобы не подпадать под санкции.

Агентство Reuters со ссылкой на представителя Nokia сообщало, что она закроет большую часть своего бизнеса в РФ к концу года. Однако корпорация сохранит официальное присутствие в стране до окончательного юридического закрытия бизнеса.

Один из источников РБК заявил, что на это может уйти около года после получения экспортных лицензий.