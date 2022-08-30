Nokia окончательно уйдет из России

Финская компания Nokia решила окончательно уйти с российского рынка. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на представителя производителя телекоммуникационного оборудования.

«К концу года подавляющее большинство наших сотрудников в России уйдут из Nokia, и мы освободим все наши офисы», — заявил представитель компании.

Он уточнил, что Nokia продолжит официально присутствовать в России до момента завершения юридического закрытия. Как заявило агентство, свою деятельность на территории страны также планирует свернуть шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson. Это произойдет в ближайшие месяцы. Компания пообещала оказать финансовую поддержку всем сотрудникам.

У Nokia в России было около 200 работников. Как пояснила компания, ее оставшаяся деятельность в стране связана с обслуживанием критически важных сетей для выполнения договорных и обязательств. Производитель телекоммуникационного оборудования объявил об уходе из России в начале апреля. При этом компания продолжила обслуживать инфраструктурные проекты в стране.