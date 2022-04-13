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    13 апреля 2022, 13:59

    Женщин в Туркменистане накажут за накладные ногти и ботокс

    Туркменским женщинам запретили использовать накладные ресницы и ногти

    Максим Зинкин

    Правоохранительные органы в Туркменистане запрещают женщинам пользоваться услугами косметологов, наращивать ресницы, ногти и увеличивать губы при помощи ботокса под угрозой штрафа или ареста до 15 суток. Об этом сообщило издание «Радио Азатлык».

    Женщин в Туркменистане накажут за накладные ногти и ботокс

    Полицейские в городе Байрамали Марыйского велаята совершили рейд по салонам красоты, предупредив о введенных запретах на оказание описанных услуг.

    Административное наказание грозит как клиенткам, так и владельцам салонов. Первые могут быть оштрафованы на сумму до 500 манатов (12 тысяч рублей), а мастера до 1000 манатов (24 тысячи рублей).

    «Нашу работу опять ограничивают, нам по рынкам ходить и нищенствовать? Мы только вернулись в работу после послабления карантинных ковидных ограничений», — возмутился владелец одного из салонов.

    Правоохранители при этом не показывали никаких документов, которые подтверждают законность запрета.

    В середине марта в Туркменистане прошли президентские выборы, победу на которых одержал Сердар Бердымухамедов, сын бывшего президента Гарбангулы Бердымухамедова.