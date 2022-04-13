Женщин в Туркменистане накажут за накладные ногти и ботокс

Правоохранительные органы в Туркменистане запрещают женщинам пользоваться услугами косметологов, наращивать ресницы, ногти и увеличивать губы при помощи ботокса под угрозой штрафа или ареста до 15 суток. Об этом сообщило издание «Радио Азатлык».

Полицейские в городе Байрамали Марыйского велаята совершили рейд по салонам красоты, предупредив о введенных запретах на оказание описанных услуг.

Административное наказание грозит как клиенткам, так и владельцам салонов. Первые могут быть оштрафованы на сумму до 500 манатов (12 тысяч рублей), а мастера до 1000 манатов (24 тысячи рублей).

«Нашу работу опять ограничивают, нам по рынкам ходить и нищенствовать? Мы только вернулись в работу после послабления карантинных ковидных ограничений», — возмутился владелец одного из салонов.

Правоохранители при этом не показывали никаких документов, которые подтверждают законность запрета.

В середине марта в Туркменистане прошли президентские выборы, победу на которых одержал Сердар Бердымухамедов, сын бывшего президента Гарбангулы Бердымухамедова.