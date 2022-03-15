Политолог Жарихин усомнился в принципиальных изменениях в Туркмении с приходом нового президента

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин прокомментировал победу сына действующего главы Туркменистана Сердара Бердымухамедова на президентских выборах. Специалиста процитировало ИА НСН.

Жарихин выразил мнение, что с новым президентом в Туркмении мало что изменится, поскольку в этой стране действует жесткий авторитарный режим, переходящий в тоталитарный.

«Сын уже достаточно долгое время работал в системе власти отца, занимал высокое положение, то есть он является частью экосистемы, которая создана была в Туркменистане и доведена „до блеска“, что называется, его отцом», — обратил внимание специалист.

Он допустил, что какие-то изменения могут коснуться имиджа нового главы государства, который в отличие от своего отца не склонен к эксцентричному поведению.