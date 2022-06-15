Нобелевский лауреат уличил Запад в двойных стандартах на фоне помощи Украине

На фоне помощи Украине западные страны проигнорировали проблемы жителей других частей света. Конфликт обнажил существующие в мире двойные стандарты.

Лауреат Нобелевской премии мира 2018 года, врач-гинеколог Денис Муквеге из Демократической республики Конго в интервью газете Politico подчеркнул, что Запад потратил на Украину миллиарды долларов.

«Люди здесь страдают также, как и в других конфликтах. Запад <…> ввел санкции против России. Однако почему вы закрываете глаза на страдания в других регионах? Я не вижу разницы», — сказал Муквеге.

Запад, добавил он, игнорирует случаи насилия в Конго. В этой связи нобелевский лауреат призвал Бельгию проявить инициативу в Евросоюзе и ООН, чтобы осудить происходящее на востоке республики.

Посол РФ в США Анатолий Антонов указал, что планы США по дальнейшим поставкам украинской стороне РСЗО свидетельствуют о стремлении к эскалации конфликта.