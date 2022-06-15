Антонов назвал заявления США об РСЗО для Украины подтверждением курса эскалации

В России назвали стремлением к эскалации планы США расширить поставки Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Намерения американской стороны ранее озвучил замминистра обороны страны по политическим делам Колин Кол.

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил о крайней обеспокоенностью высказываниями высокопоставленного представителя Пентагона о дальнейшем предоставлении американской стороной дальнобойных комплексов. Российское диппредставительство привело его слова в своем Telegram-канале.

«Такие слова можно расценивать как намерение Вашингтона идти на дальнейшую эскалацию. Это лишь подтверждает, что у американцев нет устремлений к мирному урегулированию», — подчеркнул Антонов.

Дипломат назвал неслучайным заявление Кола накануне очередной встречи США и их союзников по военной поддержке Украины.

«Видимо, таким образом администрация настраивает единомышленников на безальтернативность курса на накачку киевского режима вооружениями», — добавил Антонов.

США и Запад, заметил посол, в целом никак не реагируют на массированные обстрелы Донецка, произошедшие за последние дни. Он призвал Вашингтон «прекратить потворствовать геноциду русскоязычного населения, а также стравливать два братских народа».

О выделении Украине нового пакета военной помощи, куда войдут и поставки РСЗО HIMARS, стало известно в начале июня. В первую поставку включили четыре установки. Украинские военные уже проходят обучение по использованию американских HIMARS и MLRS.