«Но мигрантам по-прежнему рады». Британцев возмутило предложение меньше обогреваться зимой

Жители Великобритании отреагировали на планы властей призвать граждан понизить температуру в домах зимой, а также экономить электроэнергию. Об этом пишет The Daily Mail.

В распоряжение журналистов Telegraph попал документ, в котором указывалась необходимость сократить потребление энергоресурсов. Обращение властей должно было транслироваться по радио и ТВ.

Британцы остались недовольны бездействием правительства из-за энергетического кризиса. Они обвинили во всем политиков, которые хотят «вернуть их в каменный век».

«Но мигрантам по-прежнему будут рады, и они получат все бесплатно, не опасаясь перебоев», — написал пользователь под статьей The Daily Mail.

Местные жители жалуются, что власти отдают предпочтение иностранцам, а не собственным гражданам. За последнее время расходы на энергию для конечных потребителей выросли на 700 фунтов в год.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс назвала зависимость Европы от российского газа и нефти стратегической ошибкой.