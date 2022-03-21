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    21 марта 2022, 10:59

    Минобороны сообщило, что НМ ДНР почти освободила Верхнеторецкое от ВСУ

    Анастасия Ектова

    Силы Народной милиции ДНР заняли населенный пункт Верхнеторецкое. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

    Минобороны сообщило, что НМ ДНР почти освободила Верхнеторецкое от ВСУ

    Всего за ночь в данном районе силы НМ ДНР уничтожено до 50 националистов. Кроме того, в ходе боев были уничтожены три танка, четыре БМП, два орудия полевой артиллерии и четыре автомобиля повышенной проходимости, отметил Конашенков.

    Спикер оборонного ведомства страны добавил, что подразделения Донецкой народной республики ведут бои с 25-й воздушно-десантной бригадой украинских вооруженных сил.

    «Завершается овладение населенным пунктом Верхнеторецкое», — отметил он.

    Российские военные взяли под контроль населенный пункт Сладкое в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.