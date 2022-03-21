Минобороны сообщило, что НМ ДНР почти освободила Верхнеторецкое от ВСУ

Силы Народной милиции ДНР заняли населенный пункт Верхнеторецкое. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Всего за ночь в данном районе силы НМ ДНР уничтожено до 50 националистов. Кроме того, в ходе боев были уничтожены три танка, четыре БМП, два орудия полевой артиллерии и четыре автомобиля повышенной проходимости, отметил Конашенков.

Спикер оборонного ведомства страны добавил, что подразделения Донецкой народной республики ведут бои с 25-й воздушно-десантной бригадой украинских вооруженных сил.

«Завершается овладение населенным пунктом Верхнеторецкое», — отметил он.

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Сладкое в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.