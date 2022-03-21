ВС России полностью взяли под контроль Сладкое

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Сладкое в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения российских вооруженных сил за ночь продвинулись еще на 4 километра и полностью взяли под контроль населенный пункт Сладкое. В настоящее время уничтожают разрозненные группы националистического батальона „Донбасс“», — заявили в ведомстве.

За ночь в этом районе вооруженные силы России уничтожили до 50 боевиков, четыре БМП, три танка, два орудия полевой артиллерии, а также четыре машины повышенной проходимости.

В Министерстве добавили, что группировка войск ДНР завершает разгром остатков 53-й механизированной бригады ВСУ. Российские военные развивают наступление в направлении Новомихайловки.