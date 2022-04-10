НМ ДНР эвакуировала 47 человек с блокированных «Азовом» судов

Силам Народной милиции (НМ) ДНР удалось вывезти с заблокированных «Азовом»* судов 47 человек. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«В ходе выполнения боевых задач в порту города Мариуполя военнослужащими ВС РФ и ДНР деблокированы находящиеся на судах 47 членов экипажей из России, Азербайджана, Египта и Украины — установленные националистами мины не позволили им вовремя покинуть зону боевых действий, ими прикрывались как живым щитом», — написали представители НМ ДНР.

Все 47 человек уже привезли в безопасное место.

Ранее «Азов»* блокировал несколько судов, которые находились недалеко от порта Мариуполя. Также националисты неоднократно пытались использовать морской вокзал для бегства от наступления ВС России. В субботу, 9 апреля, Минобороны РФ заявило об очередной попытке «Азова»* покинуть зону спецоперации. У националистов вновь ничего не вышло, отметили в ведомстве.

* «Азов» — запрещенная в РФ экстремистская организация.