НМ ДНР доставила гуманитарную помощь в роддом Мариуполя под обстрелом нацистов

Роддом в Мариуполе получил гуманитарную помощь от Народной милиции ДНР, несмотря на постоянные обстрелы со стороны украинских националистов. Об этом НМ ДНР сообщила в Telegram-канале.

Роженицы получили вещи первой необходимости. Среди них — памперсы и продукты питания. Отделение родильного дома продолжает работу, несмотря на непрекращающийся обстрел со стороны ВСУ.

«В роддом пришла необходимая помощь, самые необходимые предметы, вода, памперсы для новорожденных, лекарства. Мы благодарны, это то, в чем мы нуждаемся. Благодаря поставкам гуманитарной помощи мы сможем дальше помогать роженицам, к нам приходят женщины и рожают, несмотря на обстрелы, мы продолжаем работать», — рассказал начмед роддома Светлана.

Она уточнила, что в настоящее время в роддоме находятся 104 человека, включая персонал.

«Принято 24 родов, сейчас рожает 25-я женщина. Из родивших, не сумевших уехать, у нас остались шесть женщин с новорожденными детками», — добавила медик.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил установить личности нацистов, причастных к осаде роддома.