Личности причастных к осаде роддома в Мариуполе боевиков установят следователи

Российские следователи займутся установлением личностей украинских боевиков, взявших в осаду роддом в Мариуполе. Как сообщила пресс-служба центрального аппарата СК, такое поручение дал председатель ведомства Александр Бастрыкин.

В пресс-службе напомнили, что сегодня штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщил об окружении мариупольского роддома группой боевиков украинских батальонов. Националисты не позволили женщинам покидать здание, чтобы набрать воды в скважине, расположенной в частном секторе. Всего в роддоме находятся около 100 человек, включая 37 детей.

Председатель Следственного комитета поручил установить всех причастных к осаде и оценить противоправную деятельность боевиков.

Житель Мариуполя ранее рассказал, что с начала захвата города украинскими националистическими батальонами в городе нет электроснабжения и воды. Он подчеркнул, что люди забирали воду из установленных в магазинах баков и размороженных холодильников. Когда она закончилась, приходилось топить снег, чтобы добыть себе воду.