Сейчас на крупнейший американский город приходится почти половина всех случаев COVID-19 в стране. В штате Нью-Йорк, по последним данным, заболели более 30 тысяч жителей. За сутки коронавирус там подтвердили у 4,5 тысячи человек. Также штат лидирует по числу смертей от COVID-19 — 285 (плюс 14 за сутки).

Всего в США зарегистрировано более 65 тысяч случаев коронавирусной инфекции, скончался 921 человек, выздоровели около 400.

Среди тех, кто подхватил коронавирус в Нью-Йорке, минимум 53 сотрудника полиции.

Штат Нью-Йорк запросил помощь у федерального агентства по чрезвычайным ситуациям, так как ожидает роста смертей от коронавируса. Губернатор Эндрю Куомо предупредил о том, что когда эпидемия достигнет своего пика, у штата не хватит больничных коек и аппаратов искусственной вентиляции легких.

В связи со сложившейся обстановкой, власти решили попробовать нестандартный способ предостережения заражения. Управление по саннадзору США (FDA) разрешило врачам использовать плазму крови пациентов, переболевших коронавирусом, и донорский центр Нью-Йорка объявил, что начинает ее принимать. Возможно, антитела уже выздоровевших людей помогут другим бороться с инфекцией.