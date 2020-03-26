Плазму переболевших COVID-19 начали принимать в Нью-Йорке

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США разрешило врачам использовать плазму крови пациентов, переболевших коронавирусом, и донорский центр Нью-Йорка объявил, что начинает ее принимать. Возможно, антитела уже выздоровевших людей помогут другим бороться с инфекцией.

Как сообщил канал NBC News, о решении использовать обогащенную антителами плазму для лечения наиболее тяжелых пациентов накануне сообщил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

Есть экспертное мнение, что плазма может стать их главной надеждой на выздоровление до тех пор, пока не будут разработаны более действенные методы лечения.

Доцент кафедры медицины и молекулярной микробиологии в Медицинской школе Вашингтонского университета в Сент-Луисе доктор Джеффри Хендерсон признал, что нет никакой уверенности, что метод даст положительные результаты. Но если основываться на опыте борьбы с другими вирусами, у него есть хорошие шансы. Например, переливание плазмы практиковалось во время вспышки атипичной пневмонии в 2002 году.

В Мурманской области будет использована новейшая российско-японская система тестирования коронавируса. Она считается самой эффективной, для получения результата нужно 30 минут.