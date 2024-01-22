Мир 22 января 2024, 13:15 Премьер Словакии посоветовал Украине отдать России часть территории Премьер Словакии Фицо: Украине стоит отдать России часть территорий ради мира Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/globallookpress

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Уже очевидно, что Украине придется отдать России часть территорий ради завершения конфликта. Об этом заявил премьер Словакии Роберт Фицо в интервью RTVS.

«Чего [украинцы] ждут? Что россияне уйдут из Донбасса или из Крыма? Это нереально», — отметил он.

Кризис завершится «очень болезненным» для Украины компромиссом, подытожил Фицо.

Ранее словацкий премьер предупредил, что страна намерена заблокировать членство Украины в НАТО. По мнению Роберта Фицо, вхождение страны в альянс стало бы «фундаментом третьей мировой войны», сообщал RT.

Фицо также призывал Евросоюз сформировать собственное мнение по украинскому конфликту, вместо того чтобы слепо придерживаться точки зрения Соединенных Штатов. Он отмечал, что США фактически уже 10 лет осуществляют над Украиной тотальный контроль.

По данным СМИ, Словакия возобновила сотрудничество с Россией в области культуры и искусства. Партнерство в этой сфере стало вновь практиковаться и с Белоруссией.