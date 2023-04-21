Эксклюзив 21 апреля 2023, 11:47 «Никуда Украину не примут». Политолог объяснил заявление о согласии членов НАТО на принятие страны в альянс Политолог Светов рассказал об истинных целях визита генсека НАТО в Киев РИА «Новости»

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после визита в Киев сообщил о согласии всех членов блока на вступление Украины в Североатлантический альянс. Журналист и политолог Юрий Светов в беседе с «360» назвал это заявление «словами в воздух».

«Это действительно входит в их планы, но ведь планы — это одно, а реализация — другое. Я глубоко убежден, что если бы было решение принять Украину в НАТО, то это решение Столтенберг в какой-то мере прорекламировал», — сказал политолог.

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Светов отметил, что на данный момент даже не решен формат участия президента Украины Владимира Зеленского в саммите альянса, который пройдет в июле в Вильнюсе. При этом внимание стран — членов НАТО приковано на текущий момент к Швеции, а не к Украине.

«Принять Украину — это значит вступить в войну с Россией. Поэтому ничего такого не будет», — подчеркнул журналист.

Светов также рассказал об истинных целях визита генсека НАТО в Киев. По его словам, Столтенберга интересовало, как обстоят дела с контрнаступлением Вооруженных сил Украины. Политолог также высказал предположение, что атаковать российские войска они начнут на рубеже апреля и мая, чтобы «изгадить празднование дня Победы».

Напомним, Столтенберг посетил Киев 20 апреля. Официальная цель визита не разглашалась.