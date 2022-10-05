«Никто на них и не рассчитывал». Запрет Байдена предоставлять России доллары ни на что не повлияет | 360°

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«Никто на них и не рассчитывал». Запрет Байдена предоставлять России доллары ни на что не повлияет

Профессор ВШЭ Коган: запрет США предоставлять России доллары почти ни на что не повлияет

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Президент США Джо Байден подписал закон, запрещающий американскому Минфину предоставлять России и Белоруссии доллары взамен имеющихся в их распоряжении средств Международного валютного фонда. Эта мера почти ни на чем не скажется, рассказал «360» профессор Высшей школы экономики, автор Telegram-канала @bitkogan Евгений Коган.

«Ничего нового. Это уже никак не скажется, уже заморозки резервов сказались. А на эти средства, думаю, особенно никто и не рассчитывал», — поделился мнением Коган.

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Он назвал запрет еще одним способом «обрезать возможность поступления к нам валюты», продолжением американской стратегии, направленной на то, чтобы не позволить России пользоваться своими ресурсами.

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«Если ты участник МВФ, то у тебя есть определенная единица участия и ты можешь ее конвертировать в доллар или еще во что-то. Они (США — прим. ред.) хотят нам это запретить», — пояснил эксперт.

Подписанный Байденом документ также обязывает главу Минфина США консультировать другие страны, чтобы они последовали американскому примеру и отказались от конвертации специальных прав заимствования России и Белоруссии.

Доллары США

Джо Байден

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