Байден запретил Минфину США менять российские СДР на доллары | 360°

Мир 05 октября 2022, 03:29 Поделиться Telegram

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Viber Байден запретил Минфину США менять российские СДР на доллары Белый дом: президент США Байден подписал закон о запрете обмена СДР России на доллары РИА «Новости»

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Минфину США запрещено менять на доллары российские и белорусские специальные права заимствования (СДР), закон во вторник подписал президент Соединенных Штатов Джо Байден. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«Президент подписал закон <…>, запрещающий министру финансов осуществлять транзакции, предполагающие обмен специальных прав заимствования, имеющихся в распоряжении России или Белоруссии», — говорится в заявлении.

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Также документ обязывает главу американского Минфина консультировать другие страны, чтобы они последовали примеру США и отказались от конвертации СДР России и Белоруссии.

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Действие закона рассчитано на пять лет, либо через 30 дней после того, как президент США докажет конгрессу, что Россия и Белоруссия «прекратили дестабилизирующую деятельность в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины».

Государственный долг США впервые в истории превысил отметку в 31 триллион долларов. Основными держателями долговых обязательств являются частные лица. Почти семь триллионов американские власти задолжали правительствам иностранных государств.

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