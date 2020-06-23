«Никогда не победим»: бывший министр заявил, что Украина проиграет войну России

На Украине пессимистично оценивают исход вероятного военного конфликта между Москвой и Киевом. Последнему отказали в шансе на победу, сославшись на обычную математику.

Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко высказал свое отношение к возможной войне двух соседних государств в эфире телеканала «112 Украина».

«Война это не выход, тем более с Россией: никогда мы ее не победим», — заметил политик.

Он подчеркнул, что способен доказать свою точку зрения «математически» — при помощи привычных формул, а не эмоций.

Киев и Москва, уверен Червоненко, смогут договориться о сотрудничестве на взаимовыгодных условиях и без унижений.

Тем не менее в украинском МИД настроены продолжить разрыв отношений с Россией. Глава ведомства Василий Боднар заявил, что его страна не будет действовать радикально, чтобы не навредить проживающим в РФ украинцам.

Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и конфликта, который начался на Донбассе. Украинская сторона не раз обвиняла РФ в ведении военных действий на юго-востоке страны и назвала ее агрессором. В Кремле отвергают все подобные нападки.