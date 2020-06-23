Украина намерена продолжить разрывать соглашения с Россией

На Украине проводится ревизия двусторонних соглашений с Россией. Киев намерен продолжить разрыв этих документов, заявил заместитель главы МИД Украины Василий Боднар.

Как отметил Боднар, ранее между сторонами было подписано 453 договора. Сейчас в силе остались около 300 соглашений, пишет «Укринформ».

В вопросе разрыва договоров, по словам политика, Киев не делает «радикально-эмоциональные» шаги, поскольку это может навредить проживающим на территории России украинцам. Как добавил Боднар, при разрыве документов следует соблюдать все процедуры, чтобы не было двоякой трактовки договоров.

Отношения между Киевом и Москвой ухудшились в 2014 году. Это произошло после воссоединения Крыма с Россией и начала конфликта в Донбассе. Украина регулярно выдвигает в сторону Москвы обвинения о ведении военных действий на юго-востоке страны территории и называет страной-агрессором. Все нападки и обвинения Кремль опровергает, указывая на отсутствие доказательств с украинской стороны.